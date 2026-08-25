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НовостиВ мире25 августа 2026 15:25

Пашинян назвал условие, из-за которого может начаться война с Азербайджаном

Пашинян: если не решить проблему с анклавами, будет война с Азербайджаном
Людмила МИТРОХИНА
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором может начаться война с Азербайджаном. Он предупредил, что нерешенность проблемы анклавов может привести к военным действиям.

«Территория Армении составляет 29 тысяч 743 квадратных километра, туда входит наш эксклав (Арцвашен — прим. ред.), а анклавы Азербайджана не входят. И это выражено теми картами, которые отражают ситуацию согласно Алма-Атинской декларации 1991 года. Теперь сказать, что это не так, значит сказать, что суверенная международно признанная территория Армении — не 29 тысяч 743 квадратных километра. Это означает объявление войны», — резюмировал Пашинян, выступая перед парламентом.

Напомним, до этого Пашинян говорил, что все претензии к Азербайджану решены. При этом армянский политик не уставал благодарить за это американские власти. По его словам, США приложили руку к миру между республиками.