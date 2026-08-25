Минобороны: ВС РФ уничтожили два сухогруза и четыре склада ВСУ Фото: REUTERS.

Российские подразделения уничтожили еще два сухогруза и четыре склада с военным имуществом для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в течение дня удары наносились беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования.

"Поражены: в порту "Южный" – два сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, также в порту "Черноморск" ликвидированы резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские бойцы поразили место подготовки и запуска украинских крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также склады боеприпасов вооруженных формирований Украины.