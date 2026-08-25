Полиция Словакии задержала двух человек за подготовку поджога завода БПЛА Фото: REUTERS.

В Словакии задержаны два человека за подготовку поджога завода по производству беспилотников на востоке страны. Третий подозреваемый арестован в Германии. Об этом рассказала полиция Словакии в своих официальных соцсетях.

"Сотрудники подразделения по борьбе с преступностью… предотвратили готовящийся поджог производственного предприятия на востоке Словакии. Целью должен был быть объект, где производят беспилотные системы", — говорится в сообщении от правоохранительных органов. Больше никакие подробности не сообщаются.

Ранее KP.RU рассказал, что в середине августа в Европе прогремела серия взрывов на оборонных предприятиях. Тогда иностранные правоохранительные органы провели расследование и не нашли следов диверсий. В работе сразу нескольких предприятий, которые сгорели, были найдены нарушения техники безопасности.