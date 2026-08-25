Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире25 августа 2026 15:40

Полиция Словакии задержала двух человек за подготовку поджога завода БПЛА

Третий подозреваемый был арестован в Германии
Людмила МИТРОХИНА
Полиция Словакии задержала двух человек за подготовку поджога завода БПЛА

Полиция Словакии задержала двух человек за подготовку поджога завода БПЛА

Фото: REUTERS.

В Словакии задержаны два человека за подготовку поджога завода по производству беспилотников на востоке страны. Третий подозреваемый арестован в Германии. Об этом рассказала полиция Словакии в своих официальных соцсетях.

"Сотрудники подразделения по борьбе с преступностью… предотвратили готовящийся поджог производственного предприятия на востоке Словакии. Целью должен был быть объект, где производят беспилотные системы", — говорится в сообщении от правоохранительных органов. Больше никакие подробности не сообщаются.

Ранее KP.RU рассказал, что в середине августа в Европе прогремела серия взрывов на оборонных предприятиях. Тогда иностранные правоохранительные органы провели расследование и не нашли следов диверсий. В работе сразу нескольких предприятий, которые сгорели, были найдены нарушения техники безопасности.