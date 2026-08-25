ВС России поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Черноморск Фото: REUTERS.

Российские войска нанесли 25 августа, во вторник, удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В порту Черноморск поражены резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ. Кроме того, ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования нанесены удары по порту «Южный», где уничтожены два сухогруза с грузами военного назначения, четыре хранилища с военным имуществом, а также объекты инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки.

В военном ведомстве подчеркнули, что удары наносятся по морским судам и портовой инфраструктуре, которые Киев использует в военных целях. Российская армия продолжает систематическую работу по нарушению логистических цепочек поставок вооружений и топлива для ВСУ.

22 августа Минобороны РФ также сообщало об ударах по порту Черноморск Одесской области, в результате которых были поражены сухогруз с вооружением для ВСУ, семь резервуаров с топливом и объекты портовой инфраструктуры.