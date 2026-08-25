Деньги нужны ВПК Франции и ЕС: Париж намерен ограничить Киев в закупках неевропейского оружия

Euronews: Франция хочет ограничить Украину в закупках оружия не из ЕС Фото: EAST NEWS.

Франция планирует добиться формального ограничения на закупки киевским режимом вооружений из стран, не входящих в зону ЕС, на деньги из еврофондов. Об этом сообщил телеканал Euronews.

По данным телеканала, Украина смогла добиться для себя исключений, позволяющих ей на выделенные ЕС средства закупать оружие и технику за пределами блока. Так, речь идет о закупке китайских компонентов для производства БПЛА и об американских ракетах ПВО Patriot. Хотя военно-промышленный комплекс (ВПК) Франции является одним из крупнейших среди стран ЕС, и она совместно с Италией производит систему ПВО SAMP/T, которая является европейской альтернативой американского комплекса.

"Франция сейчас стремится ограничить срок действия этих исключений, чтобы гарантировать, что большая часть финансирования, предоставляемого ЕС, будет направлена на поддержку европейского и, вероятно, французского оборонного производства", - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель ЕК Балаш Уйвари заявил, что Брюссель пока не разрешил киевскому режиму закупать у США средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро.