Великобритания обучала офицеров из России: Лондон рассекретил документы Фото: Shutterstock.

В Великобритании обучали офицеров из России. Об этом пишет издание Declassified со ссылкой на документы, которые были рассекречены Лондоном.

Российских офицеров обучали вождению танков и стрельбе, показали военные объекты. Визит профинансировала Британия, назвав его успешным. Отмечается, что эти мероприятия проводились в 1995 году. Всего в подготовке участвовали 37 российских офицеров.

Программа правительства Джона Мейджора была направлена на развитие обученных и подотчетных российских сил. Визит российских офицеров в Великобританию, включая посещение Королевской артиллерийской школы и Центра бронетанкового корпуса, прошел успешно для обеих сторон.

Лондон к 1998 году потратил около £3,6 млн на переподготовку российских военных офицеров для их демобилизации и перехода на гражданский рынок труда, согласно сайту британского парламента.

Ранее KP.RU сообщил, что подобные мероприятия сейчас вряд ли возможны. Ведь отношения Москвы и Лондона достигли низшей точки. Это происходит из-за радикальных взглядов Британии. Там рассматривают РФ как свою угрозу. Москва же неоднократно заявляла, что никогда никому не угрожала, в том числе и Европе.