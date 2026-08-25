Не кормите кошек и собак окрошкой: вот почему Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ветеринар Наталья Колесникова предупредила владельцев домашних животных об опасности окрошки для питомцев. По её словам, это блюдо способно привести к серьезному расстройству пищеварения и даже отравлению у кошек и собак. Этим специалист поделилась в беседе с «Газетой.Ru».

Врач объяснила, что практически все компоненты холодного супа нежелательны для четвероногих. Лук разрушает эритроциты в крови, колбаса перенасыщена солью и специями, а квас является продуктом брожения. Даже заправка на кефире опасна, так как у многих взрослых животных снижена способность переваривать лактозу, что провоцирует диарею и вздутие.

Кроме того, в окрошку часто добавляют редис, горчицу и перец, которые сильно раздражают слизистую желудка. Ветеринар отметила, что такое угощение может вызвать рвоту и обострение гастрита или панкреатита. Если питомец просит еду со стола, Колесникова советует давать ему привычный корм, а не потакать его любопытству.

Также ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал о главных признаках, по которым можно понять, что кошка заболела. К ним относятся нарушение сна, снижение активности и изменение походки. Слова специалиста приводит 360.ru.