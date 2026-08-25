Ученые нашли следы космической катастрофы: доказательства лежат в Онежском озере Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские ученые нашли в Онежском озере следы падения метеорита. Об этом сообщается на сайте Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Декан факультета географии Дмитрий Субетто сообщил об обнаружении в озерно-ледниковых глинах Онежского озера микроскопических частиц оксида железа в «розовом горизонте». Этот слой с резкой сменой окраски по всей акватории указывает на внешнее поступление вещества, возможно, космической пыли, что подтверждает версию о падении метеорита около 12,9-12,8 тысячи лет назад и последующем похолодании на 1000 лет.

Исследование, поддержанное Российским научным фондом, впервые показало полный переход от ледникового периода к современному климату. Древнее Онежское озеро было пресным водоёмом площадью 33 тыс. кв. км, втрое больше нынешних размеров, с объёмом 900 куб. км и глубиной до 300 метров.

Ранее KP.RU рассказал, что в Онежском озере были обнаружены и другие интересные находки. Например, парусник времен Петра I, трюмы которого были наполнены монетами.