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НовостиОбщество25 августа 2026 16:13

Ученые нашли следы космической катастрофы: доказательства лежат в Онежском озере

В Онежском озере обнаружили следы падения метеорита
Людмила МИТРОХИНА
Ученые нашли следы космической катастрофы: доказательства лежат в Онежском озере

Ученые нашли следы космической катастрофы: доказательства лежат в Онежском озере

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские ученые нашли в Онежском озере следы падения метеорита. Об этом сообщается на сайте Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Декан факультета географии Дмитрий Субетто сообщил об обнаружении в озерно-ледниковых глинах Онежского озера микроскопических частиц оксида железа в «розовом горизонте». Этот слой с резкой сменой окраски по всей акватории указывает на внешнее поступление вещества, возможно, космической пыли, что подтверждает версию о падении метеорита около 12,9-12,8 тысячи лет назад и последующем похолодании на 1000 лет.

Исследование, поддержанное Российским научным фондом, впервые показало полный переход от ледникового периода к современному климату. Древнее Онежское озеро было пресным водоёмом площадью 33 тыс. кв. км, втрое больше нынешних размеров, с объёмом 900 куб. км и глубиной до 300 метров.

Ранее KP.RU рассказал, что в Онежском озере были обнаружены и другие интересные находки. Например, парусник времен Петра I, трюмы которого были наполнены монетами.