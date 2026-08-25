В Киеве ветераны ВСУ с инвалидностью подрались с полицейскими Фото: REUTERS.

В Киеве произошла драка между вернувшимися с линии боевого соприкосновения военными и полицейскими. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По данным источника, часть бывших ВСУшников имели инвалидность.

Конфликт произошёл после того, как ветераны ВСУ стали выкрикивать оскорбления в адрес полицейских. Те в ответ повалили на землю человека с протезом. В российских силовых структурах отметили, что подобные инциденты отражают растущее напряжение среди украинских военнослужащих, которые чувствуют себя брошенными властями.

Ранее KP.RU писал, что полицейский в Одессе распылил слезоточивый газ в салон автомобиля, чтобы сотрудники ТЦК могли мобилизовать водителя в ВСУ. Инцидент произошел на фоне обострения конфликтов между военкомами и населением.

Также сообщалось, что бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала принудительную мобилизацию на Украине причиной убийства сотрудника ТЦК во Львове. Она заявила, что жесткие методы военкомов порождают коррупцию и разлагают общество, а также напомнила, что инцидент произошел во время проверки документов.