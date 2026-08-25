Умер Олег Подолько, спецпредставитель президента РФ в Крыму и новых регионах

Умер Олег Подолько, специальный представитель управляющего делами президента России в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Фото: glava.rk.gov.ru

Умер Олег Подолько, специальный представитель управляющего делами президента России в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он скончался в возрасте 77 лет. О его смерти сообщили на сайте Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, где отметили, что он долгие годы поддерживал совместные проекты и был искренним другом учреждения. ТАСС подтверждает сообщения о смерти.

В музее подчеркнули, что Подолько «всегда стоял на страже Российской государственности». Помимо деятельности в новых регионах, он руководил федеральным учреждением «Комплекс «Крым», которое занимается охраной особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении управделами президента.

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