Мошенников выдает взгляд и срочность: как распознать звонок с дипфейком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

IT-эксперт Роман Кашенков предупредил, что главный признак мошенничества при видеозвонке — это не дефекты картинки, а требование срочно перевести деньги или назвать код. Собеседник может выглядеть естественно, но любая просьба сохранить разговор в тайне должна насторожить. Об этом специалист рассказал «Газете.Ru».

Кашенков объяснил, что простые подделки выдают неестественный взгляд, редкое моргание или несовпадение губ с речью. Однако современные технологии уже скрывают эти огрехи, а мошенники изучают биографию жертвы, поэтому личные факты перестали быть доказательством подлинности.

Специалист посоветовал при любом подозрении немедленно прервать звонок и перезвонить собеседнику по старому номеру или написать в мессенджер. Также он рекомендовал задать вопрос, известный только двоим, или использовать кодовое слово.

При этом мошенники перед началом учебного года регулярно атакуют родителей школьников, собирая деньги на «нужды класса», притворяясь учителями. Также под видом учителей аферисты пытаются добраться до личных данных родителей, пишет 360.ru.