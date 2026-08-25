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НовостиОбщество25 августа 2026 17:01

Минэнерго: Россия может продлить запрет экспорта дизеля

Минэнерго подчеркивает необходимость полного удовлетворения внутренней потребности в топливе
Людмила МИТРОХИНА
Минэнерго: Россия может продлить запрет экспорта дизеля

Минэнерго: Россия может продлить запрет экспорта дизеля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ рассмотрит продление запрета экспорта дизельного топлива до 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

"Вопрос о возможности продления запрета экспорта дизельного топлива для производителей с 1 сентября в настоящее время прорабатывается. Решение правительства Российской Федерации ожидается в ближайшее время", — говорится в сообщении от ведомства.

Минэнерго акцентирует на полном обеспечении внутренней потребности в топливе, в том числе для сельхозпроизводителей в сезон. Поэтому в скором времени будут приниматься все соотвествующие решения по топливу только в сторону его сохранения. Экспорт будет зависеть от топливного баланса, производства, запасов и внутреннего спроса.

Ранее KP.RU сообщил, что Правительство делает всё возможное, чтобы обеспечить регионы РФ достаточным количеством топлива. Уже начались поставки из-за рубежа. А на АЗС будут указывать класс топлива, который продается в данный момент.