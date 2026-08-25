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НовостиПолитика25 августа 2026 17:07

На Украине ликвидированы трое высокопоставленных офицеров ВСУ

В сеть просочились данные о смерти троих важных офицеров ВСУ
Сергей КУДРИН
На Украине ликвидированы трое высокопоставленных офицеров ВСУ

На Украине ликвидированы трое высокопоставленных офицеров ВСУ

Фото: REUTERS.

Украинские власти ограничивают информацию о потерях, но в интернете появились данные о гибели нескольких офицеров ВСУ, включая начальника разведывательной группы 77-й бригады Сергея Гальчинского, сообщает РИА Новости.

"В сеть просочились данные о гибели 21 августа в Кривом Роге начальника группы разведки штаба 77-й оаэмбр ВСУ старшего лейтенанта Гальчинского Сергея Георгиевича", - говорится в публикации.

Также 20 августа был ликвидирован полковник Константин Змунчило, заместитель командира 704-й бригады РХБЗ. В Херсонской области уничтожен снайпер Анатолий Загродский из батальона полиции особого назначения, также входивший в мобильную группу ПВО.

Ранее KP.RU сообщил, что на Украине нашли мёртвыми полковников, которые были ответственны за теракты и убийства мирных людей в Крыму и Курской области.