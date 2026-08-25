Студентам дали совет, как сэкономить на жилье, если нет мест в общежитии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Риелтор Марк Гершкович рассказал, как студентам сэкономить на жилье, если мест в общежитии нет. По его словам, аренда квартиры в складчину с однокурсниками обойдется значительно дешевле, чем съем отдельного жилья. Этим эксперт поделился в беседе с «Абзацем».

Специалист пояснил, что в первую очередь студенту стоит подать официальное заявление на имя проректора о выделении места. Даже если в конце августа мест нет, они могут появиться в сентябре, когда часть учащихся откажется от заселения или обучения. Однако этот способ сработает, только если нуждающегося признают таковым и при наличии свободных комнат.

Гершкович также отметил, что закон не обязывает вуз компенсировать студенту затраты на съем, хотя некоторые университеты идут на это в частном порядке. Тем, кому не удалось заселиться, риелтор посоветовал искать в вузовских группах тех, кто уже снимает многокомнатную квартиру и готов подселить соседа.

Стоит отметить, что с 1 сентября студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Вузы будут обязаны выделить комнаты для их проживания.