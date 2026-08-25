К осени в России вырастает активность хищников: кого стоит опасаться Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением осени в России выросла вероятность встречи с дикими хищниками. В зоне риска — волки, рыси и енотовидные собаки, которые активизируются и приближаются к людям. Об этом рассказал «Абзацу» биолог Дмитрий Сафонов.

Особую активность волков фиксируют в Сибири, Якутии и Забайкалье. Рыси же все чаще выходят к деревням в Подмосковье, а также в Рязанской и Владимирской областях.

Эксперт объяснил, что хищники сбиваются в стаи и начинают кочевать, а молодняк учится охотиться и осваивает новые угодья. Главную опасность специалист видит в бешенстве, которое переносят енотовидные собаки и рыси. Вирус передается через укус или слюну, и без срочной вакцинации болезнь смертельна как для человека, так и для домашних питомцев.

Биолог предупредил, что при встрече со зверем нельзя убегать, поворачиваться спиной или смотреть в глаза — это провоцирует нападение. Он посоветовал медленно отступать, шуметь, использовать свистки или отпугиватели. Также он подчеркнул, что нельзя оставлять еду возле палаток и домов, чтобы не привлекать животных.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Иркутской области в самом разгаре сезон активности медведей. За август полицейские зафиксировали более 30 случаев появления хищников у населённых пунктов.