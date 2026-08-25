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НовостиВ мире25 августа 2026 17:24

Sun: летучие мыши обосновались в особняке Бэтмена в Британии

Особняк Бэтмена внесен в список памятников культуры
Людмила МИТРОХИНА
Sun: летучие мыши обосновались в особняке Бэтмена в Британии

Sun: летучие мыши обосновались в особняке Бэтмена в Британии

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Колония летучих мышей заняла заброшенный особняк, где снимали «Бэтмен: Начало» 2005 года выпуска. Здание могут принудительно выкупить у нынешних собственников. Об этом сообщает газета Sun.

Особняк Ментмор-Тауэрс в Бакингемшире внесен в список памятников архитектуры первой категории. Состояние здания критическое. Отмечается, что разрушены крыша и дымоходы, разбиты окна, стены в трещинах и плюще. Кроме того, в особняке обнаружена целая колония летучих мышей.

Владельцы обязаны назначить подрядчика с опытом реставрации исторических зданий, провести обследование популяции летучих мышей до августа 2027 года и получить лицензию Natural England. В противном случае совет графства Бакингемшир может потребовать принудительный выкуп поместья у правительства.

Ранее KP.RU рассказал, как зоозащитница избавила ростовскую школу от колонии летучих мышей. Животные устроились в стенах здания на зимовку.