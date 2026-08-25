В Израиле задержали подозреваемых в убийстве криминального авторитета Юшваева Фото: Кадр видео.

Спецназ полиции Израиля задержал подозреваемых в убийстве Яниса Юшваева из Ор-Акива. Инцидент произошел в Хадере. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на полицейскую пресс-службу.

Напомним, 23 августа на АЗС в Кейсарии в результате стрельбы погиб человек. Им оказался бизнесмен Юшваев, Telegram-канал Mash называл его криминальным авторитетом. Полиция начала масштабную операцию по поиску стрелка, установив блокпосты и проводя проверки.

«Бойцы специального подразделения „Ямам“ несколько часов назад в Хадере задержали подозреваемых в причастности к убийству, которое произошло в воскресенье в Кейсарии», — говорится в заявлении. Были установлены блокпосты и масштабные проверки при поисках стрелявшего.

По данным Kan, Юшваев считался лидером кавказской мафии Израиля. Адвокат убитого опровергал это. Портал Ynet сообщает, что Юшваев неоднократно арестовывался и фигурировал в серьезных расследованиях, но не был осужден.

Ранее KP.RU писал о подробностях преступления. Киллер был переодет в пенсионера.