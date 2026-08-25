Канада введёт ответные пошлины на импорт товаров из США до 50%

Канада вводит пошлины на товары из США Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канада вводит ответные пошлины 8 сентября. Они могут достичь 15%, 25% или 50% на импорт товаров из США на сумму около 20 млрд долларов. Пошлина затронет сталь, электронику, молочную продукцию, сельхозтехнику, бытовую технику и целлюлозно-бумажную промышленность. Об этом сообщает минфин Канады.

В тексте говорится, что товары американского производства, которые уже будут находиться в пути в Канаду в день введения пошлин, не будут облагаться налогом. Кроме того, минфин объявил о выделении 5,4 миллиарда долларов США для поддержки канадских предпринимателей и работников, которые пострадают от введения пошлин.

Ранее KP.RU опубликовал заявление президента США Дональда Трампа о давлении на Канаду. Отмечается, что с января 2027 года Штаты хотят повысить пошлины на товары, которые будут ввозиться в Америку из Канады. В том числе тарифы повысятся на ввоз стали, автомобилей и некоторые виды запчастей.