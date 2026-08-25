Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Санкт-Петербурге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Кольцевой автодороге (КАД) вблизи Сестрорецка произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого пострадали пять человек, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу во вторник. О погибших информация не поступала.

"Произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадали пять человек", - заявили в ведомстве.

В пресс-службе ведомства рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Курортном районе, недалеко от Сестрорецка, на четвёртом километре Кольцевой автодороги. Для ликвидации последствий аварии привлекли три единицы специализированной техники и четырнадцать спасателей МЧС.

Ранее KP.RU сообщил, что в Белгороде утром 25 августа произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и эвакуатора. В результате пострадали пять женщин. По данным Госавтоинспекции, 60-летний водитель эвакуатора при перестроении не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автобусом, которым управлял 41-летний водитель.