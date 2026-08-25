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НовостиОбщество25 августа 2026 18:00

Поиски пенсионера и его внука, пропавших в море в Приморье, завершены

Дедушка с внуком вышли в море еще 24 августа, связь с ними была потеряна
Людмила МИТРОХИНА
Поиски пенсионера и его внука, пропавших в море в Приморье, завершены

Поиски пенсионера и его внука, пропавших в море в Приморье, завершены

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае нашли живыми 71-летнего мужчину и его 11-летнего внука, пропавших после выхода на лодке в Японское море. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на «ПримПоиск».

24 августа дедушка с внуком на лодке вышли из села Веселый Яр и пропали. Лодку прибило к берегу вдали от маршрута. Они поднялись на сопку, чтобы сообщить о своем местоположении.

«Виктор Васильевич К. и Артур П. найдены! Живы!» — пишет ИС «Вести» со ссылкой на сообщения от поискового отряда. Отмечается, что в поисках принимали участия волонтеры, МЧС и местные жители.

Ранее KP.RU сообщил, что в мае этого года в Самарской области произошла похожая ситуация. Там пропал 82-летний пенсионер с внуком. Мужчина пошел в лес вместе с ребенком и заблудился. Для поисков пропавших применяли даже беспилотники.