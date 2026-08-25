Умерла Долли Партон, номинированная на «Оскар» и «Грэмми» легенда кантри

Умерла Долли Партон, кантри-певица. Фото: t57/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умерла Долли Партон, кантри-певица, которая была номинирована на «Оскар» и «Грэмми». Об этом сообщает Variety. Отмечается, что вокалистке на момент смерти было 80 лет.

Осенью 2025 года здоровье Партон стало стремительно ухудшаться. 28 сентября она сообщила, что не сможет провести шесть концертов в декабре в Caesars Palace в Лас-Вегасе, запланированных как её долгожданное возвращение на сцену. Отмечается, что болезнь стала причиной смерти американской певицы.

Отмечается, что Партон была включена в зал славы рок-н-ролла в 2022 году. Сначала она отказалась, считая себя не рок-исполнительницей, но позже согласилась под давлением своих поклонников.

Ранее KP.RU сообщил, что умерла Дженнифер Финч, вокалистка и басистка рок-группы L7. На момент смерти ей было 59 лет.