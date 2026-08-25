Святогорская лавра провела расследование убийства монаха: что они выяснили

В Святогорске, находящемся под контролем ВСУ, был убит монах. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Святогорске, находящемся под контролем ВСУ, был убит монах. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на канале Святогорской лавры. Нападавшие стреляли в голову и шею отца Варсонофия, который скончался в районе Никольского храма. Сегодня, 25 августа, состоялись его похороны.

«Он был обнаружен братией лежащим в луже крови на площадке Кирилло-Мефодиевской лестницы. Последними словами отца Варсонофия были: Слава Господу Иисусу Христу!.. Я монах», - говорится в сообщении лавры, которое приводит RT.

Ещё двое монахов получили ранения в ходе нападения на монастырь. Однако пока не ясно, кто конкретно и с какой целью атаковал обитель, хотя вариантов и немного.

Ранее KP.RU сообщил, что в Святогорской лавре канонической УПЦ убили монаха Варсонофия, его лицо изуродовали с помощью ножа. Изначально полагалось, что оно и было орудием убийства.