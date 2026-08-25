В Москве произошла авария, погибли два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве, в районе деревни Пыхтино, произошла авария, в которой погибли два человека. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, в районе деревни Пыхтино произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли два человека", — отмечается в сообщении от ГИБДД столицы.

Отмечается, что на месте аварии работают ГАИ и СОГ. Подробная информация о случившемся устанавливается. Оперативные службы устанавливают личность погибших.

Ранее KP.RU сообщил, что в Ростовской области погибли пять человек в крупной аварии. Инцидент произошел 24 августа в Красносулинском районе на 3-м км автодороги Гуково — Углеродовский.