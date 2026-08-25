Эрдоган: у Турции нет тайной повестки или скрытых намерений Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Турция не имеет тайной повестки или скрытых намерений, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров. Он подчеркнул, что никто не вправе диктовать Анкаре, какому курсу следовать. Слова турецкого лидера прозвучали на фоне недавнего заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль не потерпит военного присутствия Турции в Сирии.

«У нас нет тайной повестки или намерений, как утверждают некоторые. Наша цель — обеспечить атмосферу мира вокруг нас. Мы видим, какие кровавые сценарии пытаются разработать в отношении нашего региона, с божьей помощью мы не допустим их реализации», — сказал Эрдоган.

Глава государства также добавил, что продолжит защищать интересы Турции, и вновь подтвердил приверженность Анкары мирным инициативам в регионе.

Ранее KP.RU писал, что Турция через Интерпол официально запросила ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде и преступлениях против человечности. Соответствующий запрос Минюст страны направил в МВД и МИД.

Обращение Минюста Турции объявить Биньямина Нетаньяху в международный розыск офис израильского премьера назвал «жалкой попыткой запугать». Он также обвинил Эрдогана в антисемитизме, поддержке ХАМАС и подавлении оппозиции.