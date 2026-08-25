Суд подтвердил законность увольнения учительницы, назвавшей учеников тупыми Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский городской суд подтвердил решение Черемушкинского суда о законном увольнении учительницы химии Галины Бологовой за систематические оскорбления и психологическое насилие над учениками. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Педагог Галина Бологова неоднократно оскорбляла учеников 11 А, называя их «тупыми». Одну из девушек она назвала «лахудрой», а юноше сказала «чемодан, вокзал». Также она препятствовала выходу в туалет, сбрасывала вещи с парт и допускала оскорбления по национальному признаку, называя ученика «мигрантом».

Педагога уволили по пункту 2 статьи 336 ТК РФ за применение методов воспитания, связанных с психическим насилием над учениками.

Ранее KP.RU рассказал историю увольнения еще одной учительницы. Педагог из Тюмени заявила, что больше не может работать в школе, она ненавидит детей, всё, что ее держит, — это хорошая зарплата.