Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире25 августа 2026 19:11

Секретная служба США проверяет видео с угрозами сыну Трампа

Иранские СМИ показали сюжет о возможном убийстве Бэррона Трампа с обещанием награды в $10 млн
Анна АДАМАЙТЕС
Секретная служба США проверяет видео с угрозами сыну Трампа

Секретная служба США проверяет видео с угрозами сыну Трампа

Фото: REUTERS.

Секретная служба США проводит расследование в связи с видеосюжетом, показанным в иранских СМИ, где содержались угрозы в адрес младшего сына президента Дональда Трампа Бэррона. Об этом заявил представитель службы Нейт Херринг. В ролике говорилось о возможности убийства юноши и предлагалась награда в размере 10 млн долларов.

В сообщении Херринга говорится, что секретная служба Соединённых Штатов осведомлена о существовании ролика и занимается соответствующим расследованием. Он добавил, что по соображениям оперативной безопасности детали разведданных не разглашаются.

Ранее KP.RU писал, что иранское телевидение показало в прайм-тайм трёхминутный сюжет о попытках спецслужб Ирана связаться с сыном президента США Бэрроном Трампом. В репортаже с помощью анимированной графики демонстрировалось, как спецслужбы Ирана якобы изучают его окружение и пытаются обойти охрану Секретной службы, однако независимого подтверждения этим заявлениям нет, а сам материал, как отмечает Iran International, не содержит реальных доказательств.