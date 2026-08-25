Секретная служба США проверяет видео с угрозами сыну Трампа Фото: REUTERS.

Секретная служба США проводит расследование в связи с видеосюжетом, показанным в иранских СМИ, где содержались угрозы в адрес младшего сына президента Дональда Трампа Бэррона. Об этом заявил представитель службы Нейт Херринг. В ролике говорилось о возможности убийства юноши и предлагалась награда в размере 10 млн долларов.

В сообщении Херринга говорится, что секретная служба Соединённых Штатов осведомлена о существовании ролика и занимается соответствующим расследованием. Он добавил, что по соображениям оперативной безопасности детали разведданных не разглашаются.

Ранее KP.RU писал, что иранское телевидение показало в прайм-тайм трёхминутный сюжет о попытках спецслужб Ирана связаться с сыном президента США Бэрроном Трампом. В репортаже с помощью анимированной графики демонстрировалось, как спецслужбы Ирана якобы изучают его окружение и пытаются обойти охрану Секретной службы, однако независимого подтверждения этим заявлениям нет, а сам материал, как отмечает Iran International, не содержит реальных доказательств.