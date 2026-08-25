В Крыму зафиксировано землетрясение: подробности

В Крыму зафиксировано землетрясение Фото: Shutterstock.

В Крыму произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались у берегов Севастополя. Об этом ТАСС сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь. Отмечается, что магнитуда землетрясения не достигает и трех баллов.

«В 20:46 мск у берегов Севастополя зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр расположен в 15 км от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками», — резюмировал эксперт.

Если в Крыму вряд ли кто-то мог почувствовать на себе подземные толчки, но в Токио несколько дней назад произошло землетрясение магнитудой 5,9. Оно уже было ощутимо. Власти Японии рассказали о нескольких пострадавших, они отделались легкими травмами.