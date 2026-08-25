Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2026 19:21

В Крыму зафиксировано землетрясение: подробности

Землетрясение произошло у берегов Севастополя
Людмила МИТРОХИНА
В Крыму зафиксировано землетрясение

В Крыму зафиксировано землетрясение

Фото: Shutterstock.

В Крыму произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались у берегов Севастополя. Об этом ТАСС сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь. Отмечается, что магнитуда землетрясения не достигает и трех баллов.

«В 20:46 мск у берегов Севастополя зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр расположен в 15 км от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками», — резюмировал эксперт.

Если в Крыму вряд ли кто-то мог почувствовать на себе подземные толчки, но в Токио несколько дней назад произошло землетрясение магнитудой 5,9. Оно уже было ощутимо. Власти Японии рассказали о нескольких пострадавших, они отделались легкими травмами.