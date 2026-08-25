Иран и США согласовали прекращение огня Фото: REUTERS.

Иран и США согласовали соглашение о прекращении огня. Также стороны конфликта договорились о свободной навигации в Ормузском проливе. Таким образом, Тегеран и Вашингтон стали на шаг ближе к заключению мирной сделки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в иранской службе безопасности.

«Прекращение огня согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе», — говорится в сообщении от издания. Официально о перемирии объявят в ближайшие дни.

До этого США хотели беспрекословного выполнения Ираном своих требований, включая ситуацию по Ормузскому проливу. Вашингтон хотел получить полный контроль над проливом. Кроме того, президент США Дональд Трамп настаивал, чтобы Тегеран отказался от ядерной инициативы.