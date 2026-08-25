Офтальмолог раскрыла список полезных для зрения витаминов

Офтальмолог Кузнецова: витамины А, С и Е помогут сохранить зрение Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Витамины A, C и E необходимы для нормальной работы глаз и помогут сохранить зрение.Об этом «Газете.Ru» сообщила офтальмолог Оксана Кузнецова.

«При подтвержденном дефиците витаминные препараты можно и нужно принимать, но делать это следует по рекомендации врача. Важно понимать, что они не избавят от уже существующих проблем со зрением», — отметила она.

По ее словам, при этом недостаток отдельных витаминов и микроэлементов, наряду с другими факторами, может способствовать развитию некоторых заболеваний глаз.

Врач предупредила, что универсального витаминного комплекса для зрения не существует: необходимость приема препаратов, их состав и дозировку должен определять врач.

RT рекомендовад при длительной работе за компьютером делать перерывы. Каждые 20 минут на 20 секунд нужно переводить взгляд на предмет, расположенный примерно в 6 метрах. Дополнительно желательно каждый час вставать из-за стола на несколько минут.