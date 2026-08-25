Эксперт дал рабочий совет по выведению пятен на одежде

Технолог Барабанов: пятна от травы отстираются в прохладной воде Фото: Trzykropy / Shutterstock / Fotodom

Отстирать следы травы с одежды возможно при помощи средств с энзимом протеазой. Об этом «Газете.Ru» рассказал технолог Николай Барабанов.

По его словам, природный зеленый окрас травы обусловлен пигментом хлорофиллом, а специфические белковые соединения из ее сока удерживают краситель на тканях.

«Лучше всего со следами травы справятся средства с энзимом протеазой в своем составе, она расщепляет белковые соединения и делает пятна травы менее стойкими», - сказал он.

Как чтонил специалист, чтобы убрать следы травы с вещи, рекомендуется использовать низкотемпературный режим стирки, до 40°C, при высоких температурах энзимы потеряют свою активность.

Телеканал «Царьград» сообщил, что в домашних условиях можно отстирать самые сложные пятна на одежде и при этом без помощи химчистки. Главное правило - определить происхождение пятна, тогда его можно вывести.