Высочайшие цены и дефицит запасов газа: Дмитриев проанализировал обстановку с энергетикой в ЕС

Дмитриев счел энергетическим самоубийством отказ ЕС от российского газа Фото: REUTERS.

Европейские политики признают имеющиеся в энергетическом секторе проблемы. Положение ЕС усугубляется на фоне отказа от российского газа. Это решение является энергетическим самоубийством для Евросоюза. Так обстановку прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами добавил, что в Европе уже зафиксировали самые высокие цены на СПГ. Такая заоблачная стоимость наблюдалась только в январе 2023 года.

"FT подчеркивает энергетическое самоубийство ЕС, связанное с отказом от российских энергоресурсов", - оценил Кирилл Дмитриев пост американской газеты в Х.

На фоне кризиса в Европе выступили за введение налога на сверхприбыль нефтяных компаний, которая была получена при конфликте на Ближнем Востоке. Обращение подписали министры финансов ФРГ, Италии, Австрии, Польши, Португалии и министр экономики Испании.