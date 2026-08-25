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НовостиЭкономика25 августа 2026 21:43

Правительство РФ может продлить запрет экспорта дизельного топлива для производителей

Запрет на экспорт дизельного топлива в РФ может быть продлён после 1 сентября
Мария ПАВЛОВА
В РФ могут продлить запрет на экспорт дизельного топлива.

В РФ могут продлить запрет на экспорт дизельного топлива.

Фото: REUTERS.

Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей может быть продлён и после 1 сентября. Соответствующее решение может быть принять правительством РФ, информирует российское Министерство энергетики.

«Вопрос о возможности продления запрета экспорта дизельного топлива для производителей с 1 сентября в настоящее время прорабатывается. Решение правительства Российской Федерации ожидается в ближайшее время», — сообщили в ведомстве.

При этом приоритетом остаётся полное обеспечение внутренней потребности страны в топливе, подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, правительство России ввело новый временный запрет на экспорт топлива до 31 января 2027 года. При этом ограничения на экспорт дизельного и судового топлива предполагалось снять с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что российские АЗС должны будут информировать покупателей об экологическом классе продаваемого топлива.