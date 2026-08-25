Симоньян ответила Мерцу на попытку принудить Россию к переговорам Фото: REUTERS.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил за принуждение России к переговорам по Украине. Однако для Москвы неприемлемы ультимативные методы. На это указала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она ответила Фридриху Мерцу предупреждением в своем Telegram-канале.

"Из Берлина нас уже пытались принуждать. Закончилось в Берлине", - напомнила главред RT.

Фридрих Мерц считает, что Германия сможет дальше оказывать поддержку Украине. Он назвал Берлин главным союзником Киева.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что ультимативный тон в отношении Москвы неприменим. Некоторые страны продолжают вести диалог с РФ в грубой манере, пояснил глава государства. При этом Владимир Путин выразил уверенность, что со временем отношения между Россией и европейскими странами нормализуются.