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НовостиВ мире25 августа 2026 22:37

"Превосходит по масштабу любые разрушения": выяснен ущерб США от иранских ударов

NBC назвала беспрецедентным ущерб объектам США от ударов Ирана
Алина КОЧНЕВА
NBC назвала беспрецедентным ущерб объектам США от ударов Ирана

NBC назвала беспрецедентным ущерб объектам США от ударов Ирана

Фото: REUTERS.

Военные Ирана нанесли американским объектам на Ближнем Востоке беспрецедентный ущерб. Их восстановление будет стоить США миллиарды долларов, отметила компания NBC.

В материале поясняется, что американские спецслужбы еще не сталкивались с таким масштабным ущербом своим пунктам. Тегеран ударил по ряду военных объектов на Ближнем Востоке в ответ на агрессию в свою сторону.

"Ракетные удары и атаки беспилотников нанесли разведывательным постам США и оборудованию для наблюдения на Ближнем Востоке ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения", - отметила вещательная компания.

США между тем переходит на новый уровень конфликта с Ираном. Вашингтон намерен нанести экономический удар по Тегерану. Издание Bloomberg утверждает, что Штаты готовятся ввести новые санкции против Ирана.