"Превосходит по масштабу любые разрушения": выяснен ущерб США от иранских ударов

NBC назвала беспрецедентным ущерб объектам США от ударов Ирана Фото: REUTERS.

Военные Ирана нанесли американским объектам на Ближнем Востоке беспрецедентный ущерб. Их восстановление будет стоить США миллиарды долларов, отметила компания NBC.

В материале поясняется, что американские спецслужбы еще не сталкивались с таким масштабным ущербом своим пунктам. Тегеран ударил по ряду военных объектов на Ближнем Востоке в ответ на агрессию в свою сторону.

"Ракетные удары и атаки беспилотников нанесли разведывательным постам США и оборудованию для наблюдения на Ближнем Востоке ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения", - отметила вещательная компания.

США между тем переходит на новый уровень конфликта с Ираном. Вашингтон намерен нанести экономический удар по Тегерану. Издание Bloomberg утверждает, что Штаты готовятся ввести новые санкции против Ирана.