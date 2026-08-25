Универсальный платежный код заработает на кассах в РФ с сентября: как будет выглядеть оплата

В России вводят универсальный QR-код для оплаты на кассах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в России начнет работать универсальный платежный код. Этот QR-код предназначен для проведения безналичной оплаты на кассах. Согласно закону, платежный код разместят на терминалах и табличках. QR-код призван быстро и безопасно проводить оплату товаров.

Граждане смогут проводить операции через платежный код двумя способами. Его можно отсканировать камерой телефона или с помощью специального приложения, затем выбрать платежный сервис и перевести деньги. Другой вариант - выбрать сканирование кода внутри приложения банка и провести операцию там.

Ожидается, что переход на универсальный платежный код будет поэтапным. Сначала он затронет системно значимые банки и их клиентов-предпринимателей с выручкой более 120 миллионов рублей в год.

С 1 сентября для семей с детьми будет действовать закон, который дает право на удлиненные ипотечные каникулы. Срок составляет до 18 месяцев. Родителям также не придется доказывать, что доходы семьи упали.