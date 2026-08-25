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НовостиПолитика25 августа 2026 23:12

ВСУ ночью атаковали Белгородскую область: есть пострадавшие, повреждены машины

При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадали три человека
Алина КОЧНЕВА
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадали три человека

При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадали три человека

Фото: REUTERS.

Боевики ВСУ ударили по предприятию в поселке Прохоровка Белгородской области. В результате пострадали двое мужчин. Дрон ВСУ также атаковал грузовой автомобиль в Погореловке. Ранения получил еще один местный житель. Всего при ночной атаке на регион пострадали три человека, сообщили в областном оперштабе.

"Два муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали три человека", - говорится в материале.

Двое раненых доставлены в городскую больницу Белгорода. У них диагностированы множественные осколочные ранения тела.

Прошлой ночью Краснодарский край подвергся беспилотной атаке. При ударе погибли два человека, еще двое жителей получили ранения. Обломки дрона упали на территории железнодорожной станции Афипская.