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НовостиПолитика25 августа 2026 23:34

"Слить Зеленского, подарить нового": руководитель News Front описал сценарии для выборов на Украине

Глава News Front перечислил сценарии, при которых возможны выборы на Украине
Алина КОЧНЕВА
Глава News Front перечислил сценарии, при которых возможны выборы на Украине

Глава News Front перечислил сценарии, при которых возможны выборы на Украине

Фото: REUTERS.

Нынешнее руководство Киева уже несколько месяцев притворно обещает в перспективе провести выборы на Украине. При этом реальных шагов к реализации задуманного нет. Выборы в стране возможны только при двух сценариях: в случае протестов или при смене украинского проекта. Так заявил руководитель News Front Константин Кнырик в беседе с ИС "Вести".

В одном из случаев, считает эксперт, украинцы будут пытаться создать видимость, что они выступают за мир. Чтобы реализовать идею, им придется обзавестись "новой фигурой" в руководстве.

"Или уровень недовольства в украинском обществе будет настолько критический, что это может перерасти не в картонный, имитационный Майдан, а в реальные протесты. Тогда что нужно сделать с точки зрения технологий? Слить Зеленского, подарить нового мессию", - поразмышлял Константин Кнырик.

Издание Economist провело опрос и сделало вывод, что на выборах президента Украины лидерами стали бы три персоны. Это киевский глава Владимир Зеленский, экс-главком ВСУ Валерий Залужный и бывший министр обороны Михаил Федоров.