Глава News Front перечислил сценарии, при которых возможны выборы на Украине Фото: REUTERS.

Нынешнее руководство Киева уже несколько месяцев притворно обещает в перспективе провести выборы на Украине. При этом реальных шагов к реализации задуманного нет. Выборы в стране возможны только при двух сценариях: в случае протестов или при смене украинского проекта. Так заявил руководитель News Front Константин Кнырик в беседе с ИС "Вести".

В одном из случаев, считает эксперт, украинцы будут пытаться создать видимость, что они выступают за мир. Чтобы реализовать идею, им придется обзавестись "новой фигурой" в руководстве.

"Или уровень недовольства в украинском обществе будет настолько критический, что это может перерасти не в картонный, имитационный Майдан, а в реальные протесты. Тогда что нужно сделать с точки зрения технологий? Слить Зеленского, подарить нового мессию", - поразмышлял Константин Кнырик.

Издание Economist провело опрос и сделало вывод, что на выборах президента Украины лидерами стали бы три персоны. Это киевский глава Владимир Зеленский, экс-главком ВСУ Валерий Залужный и бывший министр обороны Михаил Федоров.