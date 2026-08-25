Администрация США передала Конгрессу ядерную сделку с Саудовской Аравией: что известно

Конгресс США рассмотрит ядерную сделку США с Саудовской Аравией Фото: REUTERS.

Американская администрация планирует заключить ядерную сделку с Саудовской Аравией. Предложение уже передано на рассмотрение Конгресса США. Соглашение коснется мирной ядерной программы, уведомило агентство Reuters.

Отмечается, что администрация США настаивает, что реализация договоренностей с Саудовской Аравией возможна в случае присоединения королевства к Авраамовым соглашениям. Они предусматривают нормализацию отношений с Израилем.

Источник агентства пояснил, что сделку продвигает сам президент США Дональд Трамп. Он ждет от Саудовской Аравии признания Израиля.

Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон даст "зеленый свет" атомной сделке. Однако Эр-Рияд должен выполнить условия американцев. В первую очередь речь идет об Авраамовых соглашениях.