Госдеп США выделил 40 млн долларов на БПЛА для борьбы с преступностью на Украине Фото: REUTERS.

Американский Госдеп поддержал введение мер борьбы с преступностью киевского режима. Власти США направили 40 миллионов долларов на БПЛА для этих целей. Госдеп выделил средства на дроны и наземные станции управления, заключив контракт с украинской компанией Stream Techno LLC, пишет РИА Новости.

Изначально Госдеп выделил на эти цели 19,34 миллиона долларов. К началу августа сумма возросла до 25 миллионов. По второму контракту Госдеп США направил еще 15 млн долларов.

Договоренности были заключены без тендера. Американские власти обосновали это решение "исключительной срочностью".

Кильский институт мировой экономики сообщил, что помощь Украине от США и Европы оценена уже в 360 миллиардов евро. Наибольшая доля этих средств - не щедрость Запада, а долг для Киева.