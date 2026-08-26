Финансист Каганов назвал угрожающую уменьшением будущей пенсии ошибку

Россиянам рассказали, когда нужно начинать копить на пенсию. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главной ошибкой при подготовке к выходу на пенсию является откладывание формирования пенсионного капитала. На это указал президент Ассоциации финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Эксперт отметил, что многие россияне начинают задумываться о формировании пенсионного капитала в 45-50 лет. В этот период времени на накопления остаётся мало, указал он.

«Чем раньше человек начнет вкладывать в долгосрочные инструменты инвестирования, тем меньше может быть регулярный взнос и тем больше сумма, которая позволит получать дополнительный доход к пенсионным выплатам», - сказал Каганов агентству «Прайм», подчеркнув, что копить на пенсию надо начинать с первого стабильного дохода.

Напомним, средний размер пенсии неработающих граждан в России в июле 2026 года превысил 25 тысяч рублей. За год показатель вырос примерно на 1,8 тысяч рублей.

Какие документы нужны для оформления пенсии в 2026 году, рассказываем здесь на KP.RU.

Тем временем число пенсионеров в России превысило 40 миллионов человек.