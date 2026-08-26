Почти 150 пострадавших и трое погибших: главное о последствиях пожара на Амурском газохимическом комплексе

Трое человек погибли при пожаре на Амурском ГХК, пострадали более 130 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вторник, 25 августа, стал тяжелым днем для Приамурья. Происшествие, унесшее жизни трех человек, случилось на Амурском газохимическом комплексе. На территории предприятия разгорелся пожар. В результате пострадали почти 150 человек. Такие данные привели в пресс-службе Амурского ГХК.

Погибшими называются двое граждан Китая и россиянин. Они числились сотрудниками подрядных организаций. На площадке продолжаются поисково-спасательные работы. Изначально количество раненых было менее сотни. К середине дня в организации оповестили о 146 пострадавших.

Известно, что 24 человека поступили в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Еще 122 пострадавших получили ушибы. Им не потребовалась госпитализация. Вся необходимая помощь была оказана на месте.

"Наша главная задача - сделать все, чтобы люди шли на поправку. Мы на связи с пострадавшими, их близкими, медицинским персоналом", - проинформировали в организации.

Руководство комплекса планирует оказать раненым всю необходимую помощь. Как утверждается в заявлении, Амурский ГХК готов помочь пострадавшим и психологически, и материально.

Работы по локализации возгорания на газохимическом комплексе продолжались в течение дня. Пожар произошел утром. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий и оценке нанесенного ущерба. Ситуацию на предприятии взяли на особый контроль профильные ведомства. На месте ЧП весь день оставались специалисты оперативных служб. Все сотрудники комплекса, чье присутствие не требовалось для устранения аварии, были заблаговременно выведены за пределы опасной зоны. В правительстве Амурской области подчеркнули, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Власти поддерживают связь с администрациями окрестных сел.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту пожара на территории Амурского газохимического комплекса. Причины ЧП еще не выяснены. Как уточнили в СК России, поручение о докладе дано руководителю следственного управления Следкома по Амурской области А. С. Коротких.