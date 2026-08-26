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НовостиПолитика26 августа 2026 1:44

NBC: Министр армии США Дрисколл хочет уйти в отставку в сентябре

Министра армии США не хотят отпускать в отставку до конца года
Мария ПАВЛОВА
Министр армии США Дрисколл хочет уйти в отставку в сентябре.

Министр армии США Дрисколл хочет уйти в отставку в сентябре.

Фото: REUTERS.

Министр армии США Дэниел Дрисколл хочет уйти в отставку в сентябре на фоне разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом информирует телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность.

При этом в администрации Трампа настаивают, чтобы Дрисколл не покидал своего поста как минимум до конца 2026 года, сообщили источники телеканалу.

Министр армии Соединённых Штатов - тот человек, который в ответ на вопрос прессы заявил, что США рассматривают Россию как противника.

Ранее сообщалось, что министр армии США Дэниел Дрисколл, ведущий переговоры с Киевом по урегулированию кризиса на Украине, находится в конфликте с главой Пентагона Питом Хегсетом. Американские СМИ сообщают, что Дрисколл якобы сильно желает занять должность руководителя Пентагона.