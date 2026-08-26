Склад Wildberries горит в Тамбовской области: сотрудников эвакуировали на фоне ударов ВСУ

Склад Wildberries в Котовске загорелся после удара ВСУ, один человек пострадал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ в очередной раз атаковали логистический центр компании Wildberries. Удар пришелся по объекту в Котовске Тамбовской области. В результате возникшего возгорания пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении на канале в "Макс" главы Тамбовской области Евгения Первышова.

"Котовск вновь подвергся массированной террористической атаке неонацистского киевского режима", - написал чиновник.

По данным губернатора, площадь возгорания на складе Wildberries составляет 40 000 квадратных метров. Сотрудников заранее вывели с объекта, отметил Евгений Первышов. Это позволило сохранить жизни и здоровье людей, заключил губернатор.

Ранее, ночью 24 августа, БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Ставропольском крае. Работников вовремя эвакуировали, обошлось без пострадавших. Склад был временно закрыт.