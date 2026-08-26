Советник Путина Кобяков: Украина планировала напасть на Россию 8 марта 2022 года. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Режим Владимира Зеленского в 2022 году хотел преподнести России войну в «подарок» на женский праздник - 8 марта. Начало же спецоперации российскими войсками опередило вторжение боевиков Зеленского и сорвало планы Киева. Об этом в России говорили и раньше. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что ВСУ планировали операцию в Донбассе. Об этом в интервью ТАСС заявил советник Путина Антон Кобяков.

Об этом, уточнил советник, свидетельствовали в том числе документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ.

«Они указывали конкретный срок вторжения в Россию - 8 марта 2022 года. Мы их опередили на две недели. Символически - нам хотели преподнести войну в подарок на женский праздник. А вместо этого они получили, благодаря прозорливости российского руководства, — черную метку нашего, прежде общего, военного праздника», — уточнил он

При этом Кобяков напомнил о позиции Запада в тот момент - он только «маскировался под сторонника минских соглашений». Цель этой мимикрии заключалась в том, чтобы подготовить Украину в войне.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что другие страны буквально вынудили Россию начать специальную военную операцию на территории Украины. И теперь эти же государства выставляют Москву виноватой.

До этого российский лидер, напомнил, что Запад после распада Советского союза посчитал, что Россия стала более слабой, поэтому пожелал разделить наше государство еще на 4-5 частей. Путин напомнил слова из своей мюнхенской речи 2007 года: «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще». Это многолетнее непризнание западными странами независимости и суверенитета Российской Федерации в результате привело к вынужденному проведению специальной военной операции на Украине.

При этом с Запада посыпались разоблачающие откровения о том, что на самом деле замысливал коллективный Запад, развернул историю с минскими соглашениями. Так, экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже подчеркнул, что на Западе давали Москве гарантии, что Минские соглашения будут выполнены. Однако все обещания оказались ложью, указал министр. Запад нарушил договоренности в 2022 году.