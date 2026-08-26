Герой России Липовой: самолеты НАТО у границ РФ связаны с будущими провокациями Фото: REUTERS.

Самолеты стран-членов НАТО регулярно появляются вблизи границ России. Патрулирование связано с будущими провокациями. Об этом заявил герой РФ и председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой в диалоге с ТАСС.

Он указал на постоянные пролеты разведывательных самолетов НАТО вдоль границ РФ. Герой России считает, что эти данные затем используются Украиной для ударов по объектам. Так Киев получает "свежую" информацию, уточнил он.

"Как только появляются самолеты-разведчики вдоль наших границ, значит НАТО опять замышляет какие-то террористические акты в отношении России", - заключил Сергей Липовой.

Разведка США тем временем подтвердила проблемы Украины с нехваткой личного состава и военной техники. Американцы также признали активное продвижение ВС РФ по всем направлениям. Это укрепляет переговорные позиции Москвы, говорится в докладе.