В российской Госдуме рассказали, к чему приведёт мобилизация женщин в ВСУ. Фото: REUTERS.

Мобилизация женщин в ВСУ может резко ударить по рейтингу украинских политических элит, ответственных за принятие такого решения. Такой прогноз сделал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Депутат указал на то, что украинские женщины не желают принимать участие в боевых действиях.

«Естественно, рейтинг тех, кто готов поддерживать продолжение войны, будет существенно снижаться», - сказал он ТАСС.

Бородай отметил также, что под влиянием направленной на уничтожение семейных ценностей пропаганды украинки довольно легко воспринимают гибель своих родных на фронте, ожидая получить выплаты.

Тем временем на Украине уже проводят скрытую мобилизацию женского населения. Первыми на помощь ВСУ забрали медработников и фармацевтов.

Ранее бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выступил за мобилизацию женщин в ВСУ.