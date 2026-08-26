В МИД России назвали невозможным созидательный диалог с Европой: вот в чем причина

Посол Трофимов: созидательный диалог с ЕС невозможен, пока он поддерживает Киев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Созидательный диалог с европейцами невозможен, пока они продолжают поддерживать Киев и действуют неоправданно агрессивно для нанесения России «стратегического поражения». Об этом в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

По словам дипломата, сейчас пытаются сохранить неонацистский режим в Киеве как инструмента постоянного военного давления на Россию. Кроме того, это дает Европе выиграть время для наращивания собственного военно-промышленного потенциала.

«Пока такая линия будет превалировать, вести диалог, не говоря уже о переговорах, о чем-то созидательном не представляется возможным», - подчеркнул Трофимов.

При этом глава МИД России Сергей Лавров отметил, что сегодня страны НАТО и Евросоюза пытаются заранее публично «отмазаться» от военной помощи Украине. По его словам, Москва имеет право рассматривать участие европейских стран в ударах по российской территории как участие в конфликте. Как он заявил, в МИД РФ будут иметь в виду всё, что делают сейчас элиты в Великобритании, Бельгии, Франции, Германии и других странах НАТО и Евросоюза.