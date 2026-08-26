Аналитик Мюррей: украинцы хотят мира, но Киев игнорирует мнение граждан. Фото: Li Dongxu/GLOBAL LOOK PRESS

Украинцы в большинстве своем хотят заключения мира с Россией. Однако Киеву мнение своих граждан неинтересно. Об этом соцсети Х написал британский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.

«Если бы Украина была демократической, она бы делала то, чего хочет подавляющее большинство украинцев по результатам всех опросов общественного мнения: вела бы переговоры о мирном урегулировании», — написал он.

На этом фоне, напомним, несколько европейских лидеров накануне побывали в Киеве. Речи, с которыми выступали политики, говорят об одном - Украине предстоит и дальше вести самоубийственные военные действия против России.

Вместе с тем, население Украины все чаще затевает столкновения с ТЦК. Так граждане пытаются противостоять насильственной мобилизации.