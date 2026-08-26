Володин: хочется, чтобы Армения не вела лживую политику

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Армению не вести «лживую политику» и определиться с выбором между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) . Такую информацию парламентарий озвучил в эфире телеканала «Россия 24».

Володин отметил, что Армения продолжает пользоваться возможностями ЕАЭС, одновременно принимая закон о намерениях вступить в ЕС. Он назвал такую позицию циничной и неправильной, предложив армянским властям открыто заявить о своем выборе.

«Хочется, чтобы Армения не вела лживую политику. [...] Возьмите и скажите, вы идете в Евросоюз? Идите. Ну тогда здесь не нужно получать преференции», — заявил Володин.

Ранее в Кремле прокомментировали намерение Армении подать заявку на вступление в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ереван столкнется с глубокими законодательными противоречиями в ЕАЭС. По его словам, это будет вредить самой Армении.