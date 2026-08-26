Володин: ядерную державу, которой является Россия, победить невозможно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ядерную державу, которой является Россия, победить невозможно. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Такую информацию парламентарий озвучил в эфире телеканала «Россия 24».

Российский политик подчеркнул, что отношения с Москвой лучше строить на принципах дружбы, взаимности, невмешательства в дела суверенных государств и, конечно, взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее Володин обратил внимание на приближающуюся памятную дату. 3 сентября исполнится 81 год со дня победы над милитаристской Японией и полного завершения Второй мировой войны. Политик отметил, что сегодняшним японским политикам, официальным лицам, которые пытаются переписать итоги Второй мировой войны, стоило бы вспомнить историю и её уроки.

Кроме того, спикер Госдумы отмечал, что победить Россию извне невозможно.